Макияж, который возвращает молодость. Фото перевоплощений пожилых женщин

Азербайджанский визажист Анар Агакишев с помощью макияжа может сделать 80-летнюю женщину на десятки лет моложе. Блогер прославился в сети Instagram, где публикует перевоплощения женщин с проблемной кожей в настоящих королев.

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Поразительные перевоплощения визажист создает с пожилыми женщинами. Многие фото ярких макияжей размещены в Instagram Анара Агакишева.

Фото: anar_agakishiev

Изменить предпочтения в макияже заставила женщин пандемия коронавируса. Акценты сместились, и теперь украинки массово отказываются от ярких помад. В тренде сейчас выразительные глаза и эффектные брови, их можно расчесывать специальным мылом.