Майк Помпео планирует уйти с должности

Из-за последних событий Помпео решил уйти с должности, потому что это вредит его карьере и портит отношения с президентом. Фото: росзми

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен уходить в отставку из-за слушания по импичменту президента Дональда Трампа.

Эти слушания негативно влияют на его репутацию, пишет Time

Помпео вроде планировал остаться на посту госсекретаря до весны 2020 года, а затем принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас.

Через остани события он решил уйти с должности, потому что это вредит его карьере и портит отношения с президентом.

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Президент США Дональд Трамп в прошедшие выходные прошел плановое медицинское обследование. "Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение при любой проблемы, требующей срочного решения", - говорится в заявлении врача Трампа Шона Конли