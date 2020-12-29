Магната компьютерных игр отравили

Убитый магнат Лень Ци / Getty Images

Полиция Шанхая сообщила, что китайского магната, который умер на Рождество, отравили.

39-летний Линь Ци был председателем и исполнительным директором компании-разработчика игр Yoozoo. Наиболее известная игра компании Game of Thrones: Winter Is Coming. Об этом пишет ВВС.

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Полиция подозревает в убийстве коллегу Линя по фамилии Сюй. По сообщениям местных СМИ, задержанным может быть Сюй Яо, который возглавляет отдел кинопроизводства Yoozoo. Предполагают, что Лень был отравлен чаем.

Бизнесмен был звездой подоходного игорного рынка Китая. Он основал Yoozoo в 2009-м и успешно руководил компанией, когда в игровой индустрии произошли существенные изменения из-за распространения мобильных игр. Состояние его оценивают в более $ 1 млрд.