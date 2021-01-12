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вторник, 12 января 2021 14:14

Людям, которые штурмовали Капитолий, запретили летать

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Людям, которые штурмовали Капитолий, запретили летать
Кадр из соцсети TikTok / TikTok

Появилось видео, на котором подозреваемый в штурме Капитолия рыдает и ругается в аэропорту, когда ему сказали, что попал в список лиц, которым запрещено летать.

Запись с мобильного на 18 с. впервые опубликовали в соцсети TikTok, а затем в Twitter, где его посмотрели более 18,4 млн раз. Об этом пишет The Daily Mail.

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Видео, скорее всего, снятое в международном аэропорту Далласа. Мужчина в черной рубашке, шортах и ​​бейсболке рыдает и ругается, когда ему говорят, что не может сесть на рейс домой.

"Вот, что они делают с нами. Выгнали из самолета. Назвали несчастным террористом. Хотят, черт возьми, разрушить мою жизнь!" - кричит мужчина.

"Люди, которые ворвались в Капитолий, теперь узнают, что находятся в списках лиц, которым запрещено летать до завершения расследования. Им такое не нравится", - написал пользователь Twitter, который распространил видео из аэропорта.

Депутат Конгресса и председатель комитета Палаты представителей по внутренней безопасности Бенни Томпсон призвал Управление транспортной безопасности и ФБР включить лиц, причастных к штурму Капитолия, в федеральный список тех, кому запрещено летать.

"Этот список должен включать всех лиц, идентифицированных при штурме Капитолия, что поставило под угрозу безопасность членов Конгресса, персонала и стало нападением на нашу нацию. Возможны виновные в террористическом нападении внутри страны уже идентифицированы ФБР и теперь должны быть привлечены к ответственности", - заявил Томпсон.

ФБР составило такой список. Американские авиалинии и правоохранители усилили безопасность в аэропортах столицы страны Вашингтона.

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