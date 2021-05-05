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среда, 05 мая 2021 14:53

Люди старше 50 лет могут получить 3-ю дозу вакцины от Covid-19

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Люди старше 50 лет могут получить 3-ю дозу вакцины от Covid-19
В Великобритании могут вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании будут предлагать вакцинироваться третьей дозой препарата от коронавируса людям старше 50 лет. Таким образом правительство страны хочет к Рождеству предотвратить новые вспышки Covid-19.

Об этом сообщили в газете The Times.

Великобритания проводит испытания для оценки наиболее эффективного способа вакцинации людей из самых уязвимых возрастных категорий в осенние месяцы.

Пока власти рассматривают два варианта прививок осенью.

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Первый предусматривает введение третьей дозы уже имеющейся вакцины, а второй — прививка препаратами, специально модифицированными для защиты от новых штаммов инфекции.

"Мы думаем, что уровень защиты населения от любого штамма будет настолько высок, что к Рождеству COVID-19 должен просто отойти на второй план", — прокомментировал один из британских министров.

В Сербии гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, власть готова выплачивать $30 за прививки.

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