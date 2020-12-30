Люди спали под открытым небом и грелись у костров: Хорватию с утра всколыхнуло 3 мощных землетрясения

Фото: Reuters

В среду утром, 30 декабря, в Хорватии зафиксировали еще 3 землетрясения. Страна переживает толчки 3-и сутки подряд.

Об этом сообщило издание Vecernji List.

По шкале Рихтера мощность 3-го землетрясения составила 4,7, 2-го - 4,8, 3-го - 3,9.

Толчки начались в 6:15 недалеко от города Сисак. Эпицентр залег на глубине 8 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение в Хорватии: повреждено посольство Украины, украинцы не пострадали

Мощные толчки почувствовали жители города Петрини, которые пострадали больше всего во время землетрясения 29 декабря.

В 6:26 произошло 2-е сильное землетрясение, после него были толчки послабее.

Многие жители городов, которые оказались ближе всего к эпицентру, выходили на улицы и ночевали под открытым небом. Люди грелись у огня, спали в палатках и машинах.

"Доброе утро, но у нас не доброе. Сегодня в 6:15 нас поразил 3-е, если не 4-е, землетрясение - короче, но сильнее. Все, что еще не упало, падает из руин Петрини", - прокомментировал стихию Даринко Думбович, мэр Петрини.

В результате землетрясения в хорватском городе Петриня погибли по меньшей мере 7 человек, много раненых.