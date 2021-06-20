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воскресенье, 20 июня 2021 11:17

Люди протестуют против "геноцида народа" со стороны властей

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Люди протестуют против &quot;геноцида народа&quot; со стороны властей
Люди в акции протеста против президента Болсонару и его мер по борьбе с коронавирусом в городе Куябе, 19 июня 2021 года / REUTERS

В субботу, 19 июня, тысячи людей вышли на улицы по всей Бразилии, чтобы выразить протест против мер борьбы с пандемией президента Жаира Болсонару.

Они критикуют лидера страны за то, что не получил вакцины достаточно быстро и поставил под вопрос необходимость ношения масок. Об этом пишет Reuters.

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По данным минздрава, в Бразилии с населением 211 млн человек зарегистрировали уже больше полумиллиона смертей от COVID-19, что является самым высоким показателем смертности в мире после США.

Правительство сталкивается с резкой критикой за то, что упустило возможность закупить вакцины на раннем этапе. Фармацевтический производитель Pfizer заявил, что не получил ответа на предложения о продаже вакцин правительству в период с августа по ноябрь прошлого года.

По форме правления Бразилия - президентская республика. Глава государства осуществляет исполнительную власть и имеет широкие полномочия.

"Мы протестуем против геноцида народа правительством Болсонару, которое не закупило вакцины и не сделало ничего для заботы о своих людях", - говорит 36-летняя Алин Рабело, протестуя в столице, городе Бразилиа.

По данным минздрава, только 11% бразильцев полностью вакцинированы и 29% получили первую дозу вакцины.

Протесты прошли во всех 26 штатах, а также в столице. Многие демонстранты назвали количество погибших формой геноцида, осуществленного властью в отношении бразильского народа. Они скандировали, били в барабаны и держали плакаты с требованием сместить Болсонару с должности.

Специальный комитет Сената изучает действия команды Болсонару на пандемию, подчеркивая задержки по приобретению вакцин, отдавая приоритет непроверенным методам лечения COVID-19.

В прошлом месяце опрос показал, что популярность Болсонару упала до нового минимума - только 24% бразильцев одобряют его работу. Тот же опрос показал, что левый соперник Болсонару, бывший президент Луис Инасио Лула да Силва, выиграл бы во втором туре, если выборы 2022 года состоятся сегодня.

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Дата
20
июня

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