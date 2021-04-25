Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана

Особняк на сайте Airbnb оказался кукольным. Фото: скриншот с видео

Британцы Арчи Меннерс и Джош Питерс сфотографировали интерьер кукольного дома и загрузили фото на сайт по аренде жилья Airbnb. Аккаунт зарегистрирован на мать одного из них.

Крошечный особняк вызвал большой ажиотаж в сети, пишет Indy100.

В описании фото блогеры отметили, что дом XVIII века расположен в южной части Лондона. Ночь в апартаментах там стоит 87 фунтов - 2,6 тыс. грн. За несколько дней они получили заказ на 3,5 тыс. фунтов. Это около 136 тыс. грн.

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Целью эксперимента было узнать, насколько надежны процессы сервиса по проверке на мошенничество. "Чтобы дать Airbnb шанс", прежде чем фотографировать дом, положили на пол в ванной комнате банковскую карту, а в холле поставили обычную бутылку с водой.

Все заказы блогеры отменили, а деньги вернули гостям. В конце ролика они призвали тщательно проверять, прежде чем бронировать что-то онлайн.

В январе-марте 2021 года недвижимость в Украине подорожала на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем, за год стоимость квартир в новостройках в среднем выросла на 9,8%, на вторичном рынке жилье подорожало на 12,4%, сообщает Госстат.