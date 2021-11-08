Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену

В Иране действуют законы Шариата / Getty Images

Верховный суд Ирана приговорил двух любовников в возрасте 27 и 33 лет к смертной казни за супружескую измену.

Жена осужденного просила о помиловании, но остальные члены ее семьи настаивали на казни. Об этом пишет сайт Onet.

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Жена 27-летнего мужчины принесла в суд доказательства измены мужа и потребовала наказания. Она изменила требования о наказании, когда услышала о смертном приговоре.

Согласно иранскому законодательству, если семья жертвы прощает обвиняемому преступление, осужденный может быть помилован, а смертная казнь заменена тюремным заключением или поркой. При этом семья женщины не простила преступника.

Суд в Иране приговорил человека к ослеплению в качестве наказания за то, что оставил соседа неспособным видеть на один глаз. Мужчина, 45 лет, приговорен к такому наказанию в соответствии с законом о возмездии, известным как "кисас".