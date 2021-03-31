Лукашенко ввел контрсанкции против ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел контрсанкции против Евросоюза.
Указ с целью "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов" появился на сайте президента.
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Лукшенко подписал указ о запрете ввоза в Беларусь ряда товаров из стран, которые наложили ограничения на белорусских юридических и физических лиц Беларуси.
Запрет также касается на импорт работ, выполняемых физическими и юридическими лицами государств.
Точный перечень товаров и услуг установит Совет Министров.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов поделиться властью с другими.
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