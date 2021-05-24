Лукашенко утвердил жесткие ограничения для СМИ

Лукашенко запретил освещать события на митингах. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий вести прямые трансляции с несанкционированных акций протеста.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

Согласно закону, для проведения массового мероприятия необходимо получить разрешение местных органов. Журналистам запрещено освещать несогласованные митинги и демонстрации в режиме реального времени.

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"Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Лукашенко также запретил СМИ и интернет-ресурсам публиковать соцопросы, проведенные без аккредитации.

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