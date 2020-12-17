Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси

В Беларуси будут лишать гражданства. Фото: Tut.by

В Беларуси сегодня, 17 декабря, официально опубликовали закон о лишении гражданства.

Об этом сообщила "Радыё Свабода".

Согласно закону, у человека могут отобрать гражданство, даже если он не имеет второго гражданства или гарантий его получить.

Нововведение касается только тех, кто получил гражданство, а не тех, кто уже родился гражданином Беларуси.

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Гражданства могут лишить, если признают виновным в "экстремистской деятельности" или "причинении серьезного вреда интересам государства". Речь идет о уголовных статьях за: терроризм; разжигание расовой, национальной, религиозной или какой-либо другой социальной вражды; экоцид; наемничество; измену государству; заговор с целью захвата власти, диверсии; призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности; участие в военных действиях на территории иностранных государств.

За эти преступления в новой редакции закона можно отбирать гражданство даже в тех случаях, когда ранее это не допускалось:

- у подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу или осужденного в Беларуси;

- у того, кто имеет задолженность по налогам и другие невыполненные обязательства;

- кто не имеет другого гражданства или гарантий его приобретения.

Право забирать гражданство на этих основаниях закон дает "президенту" страны.

Минского преподавателя физкультуры Белорусского государственного университета Кирилла Долгорукова задержали и посадили на 13 суток за то, что он "мысленно поддерживал протест".