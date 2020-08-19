Лукашенко - нелегитимный: Тихановська записала видеообращение к Европе

Тихановская обратилась в Европейский Совет . Фото: НВ

Лукашенко потерял легитимность как в глазах народа Беларуси, так и мирового сообщества, считает оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Она обратилась к Европейскому совету Евросоюза, чтобы не признавали результаты выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Видеообращение опубликовала на YouTube канале ее арестованного мужа Сергея.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа ", - заявила она.

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Добавила, что "люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишенные свободы, подвергнуты пыткам режимом".

Тихановська создала Координационный совет для мирной передачи власти через диалог.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей", — призвала кандидатка в предыдущем видео.