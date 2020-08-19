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среда, 19 августа 2020 09:16

Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе

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Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе
Тихановская обратилась у Европейскому совету. Фото: НВ

Лукашенко потерял легитимность как в глазах народа Беларуси, так и мирового сообщества, считает оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Она обратилась к Европейскому совету Евросоюза, чтобы не признавали результатов выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Видеообращение опубликовала на YouTube-канале ее арестованного мужа Сергея.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

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Добавила, что "люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом".

Тихановская создала Координационный совет для мирной передачи власти посредством диалога.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели — а сделали все, чтобы жить в стране для жизни. С днем рождения, Сергей", — призвала кандидатка в предыдущем видео.

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