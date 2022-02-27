Лукашенко может присоединиться к войне против Украины

Белорусские подразделения сил спецопераций находятся в боевой готовности.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Это может свидетельствовать о готовности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к войне России против Украины.

"Оппозиционные журналисты из Беларуси, с которыми мы давно на контакте и которым доверяем, сообщают, что подразделения белорусских сил спецопераций находятся в боевой готовности. Не исключено, что Лукашенко окончательно сорвался с катушек и готовится присоединиться к войне против Украины", - написала Геращенко.