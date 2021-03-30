Лукашенко готов поделиться полномочиями с другими

Лукашенко хочет разделить полномочия с другими. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов поделиться властью с другими.

Об этом от сообщил во время совещания по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, пишет БЕЛТА.

Правительство Беларуси, парламент и органы местного самоуправления подготовили пакет предложений по расширению сферы их деятельности.

По словам Лукашенко, он будет решать этот вопрос в течение года.

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"Мое первое предложение - не надо мгновенно все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. Размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйства и государства в целом", - подчеркнул он.

Диктатор заявил, что у него останутся основные властные полномочия и решения он будет принимать сам.

"Где бы ни был Лукашенко, который бы не был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Если мы "растворим"мбудущего президента, имея в виду полномочия, стране не бывать. Она исчезнет", - заявил он.

Журналисты программы "ЖЗЛ" на телеканале "1 + 1" показали элитную резиденцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.