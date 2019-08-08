Лучший лыжник России раскритиковал российские власти

Сергей Устюгов считает, что футболистам в России уделяется чрезмерное внимание в отличие от лыжников

Действиями власти в России оказался недовольство известный спортсмен.

Лучший лыжник России, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов раскритиковал российские власти за вручение футболистов наград после выхода в четвертьфинал домашнего Кубка мира.

По мнению спортсмена, это решение является несправедливым по отношению к тем, кто выступает индивидуально.

"Досадно, когда футболистам за восьмое место на Кубке мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат ​​так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах. Как у нас все устроено в детско-юношеском спорте? Тренеру платят стипендию за результаты его спортсменов. Поэтому он выжимает из молодого человека до тех пор, пока тот выжимается. А то, что у него проблемы начинаются со здоровьем - плевать! " - цитирует Устюгова российская федерация лыжных гонок.

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Сергей Устюгов - российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки Тур де Ски 2016/2017, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России (2017).