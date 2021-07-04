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"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

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&quot;Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи &quot;- люди сходили с ума от жары
Мать укладывает детей на улице во время жары в Нью-Йорке в 1911-м Фото: Getty Images

4 июля 1911-го на восточном побережье США зафиксировали рекордную жару. Температура выше 40°С держалась почти две недели. Погибли более 2 тысяч человек. В Нью-Йорке зафиксировали 211 смертей.

Июнь того года был привычным. В начале июля в регион пришел жаркий воздух. За полчаса температура резко поднялась на несколько градусов. Железнодорожное полотно деформировалось. Почта прекратила работать. С лодок вытекала смола. Фабрики закрыли.

Нью-Йорк не был готов к такой жаре и влажности. Системы вентиляции работали плохо. Квартиры были перенаселенными. Начали фиксировать смерти от перегрева. Самой младшей жертвой был двухнедельный младенец. Люди жаловались на головную боль, головокружение, дезориентацию, обожженную кожу и галлюцинации.

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Люди в Бостоне и Нью-Йорке шли ночевать в парки. Вспоминали, что младенцы плакали от жары всю ночь. Люди сходили с ума - бросались под поезда, прыгали с мостов. Кони гибли прямо на дороге.

"Лошадей оставляли гнить. О том, чтобы забирать их куда-то не могло быть и речи ", - вспоминал Питер Джонсон.

Через несколько дней жара немного отступила. Но влажность оставалась очень высокой. Пик смертей фиксировали между 7 и 10 утра. Фермеры не могли работать. Температура на улице была такой высокой, что воск свечей таял. Более 200 человек утонули в океане, реках и озерах.

Улицы поливали водой. В парках расставили бесплатные бочки. Мэр Нью-Йорка приказал всячески способствовать компаниям, которые доставляют лед. Без него пища сразу портилась. В трамваях можно было ездить бесплатно.

Жара спала после бури 13 июля. Тогда молниями в Бостоне убило пять человек.

В Британской Колумбии, самой западной провинции Канады с 25 июня от аномальной жары внезапно умерли по меньшей мере 486 человек.

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Дата
04
июля

"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

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