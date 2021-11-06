 
Ексклюзивы
1/5
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 2835
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2106
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 2844
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 9684
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1593
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 4896
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 558
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4023
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1197
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов
В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
В Бельгии трагически погибла молодая украинская певица
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
От паводков погибли, как минимум, пять человек, еще четверо пропали без вести
Видео
Все видео
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Израиль тестирует массивную надувную систему обнаружения ракет
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Путин приехал в оккупированный Крым - МИД отреагировал
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
Мать Саакашвили – Зеленскому: Моего сына у меня на глазах убивают
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
В России на крыше тюрьмы мужчины подожгли себя
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8514
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 837
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1089
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6957
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4149
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 414
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
понедельник, 08 ноября 2021 02:52

Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
4

  Комментировать

В канадской провинции Саскатуни лось разбил окно школы им. Сильвии Федорук и ворвался в класс во время урока. Случилось это 4 ноября.

В кабинете находилось более 10 детей из дошкольной программы, пишет ABC News.

Фото: MATT SMITH /Saskatoon StarPhoenix

Вывозить животное пришлось работникам Министерства охраны окружающей среды.

Когда детей эвакуировали из класса, специалисты усыпили лося и погрузили его в кузов грузовика. Животное вывезли в безопасное место и отпустили.

По данным властей, в результате никто из присутствующих не нуждался в медицинской помощи, все обошлись легким шоком. Лишь один ученик получил незначительное ранение, пишет CBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оленя освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил половину жизни

В Ворзеле Киевской области табун лосей выскочил на дорогу. Одного сбила машина. У животного открытый перелом ноги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 4 Просмотров: 11196
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 10324
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 9684
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 7416
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 4941
Мир
Меркель: Я не буду заниматься политикой
Меркель: Я не буду заниматься политикой Просмотров: 207
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают
6
 Просмотров: 369
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
Мигранты со стороны Беларуси атаковали польских пограничников
 Просмотров: 693
Перевозил нелегальных мигрантов: в Польше задержан украинец
Перевозил нелегальных мигрантов: в Польше задержан украинец Просмотров: 216
Дорофееву госпитализировали в Египте
Дорофееву госпитализировали в Египте Просмотров: 2520
Больше всего комментируют
9
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
4
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
4
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
3
Оккупанты приказали создать полицию с украинцев
Голосов: 1380
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть