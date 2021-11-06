Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока

В канадской провинции Саскатуни лось разбил окно школы им. Сильвии Федорук и ворвался в класс во время урока. Случилось это 4 ноября.

В кабинете находилось более 10 детей из дошкольной программы, пишет ABC News.

Фото: MATT SMITH /Saskatoon StarPhoenix

Вывозить животное пришлось работникам Министерства охраны окружающей среды.

Когда детей эвакуировали из класса, специалисты усыпили лося и погрузили его в кузов грузовика. Животное вывезли в безопасное место и отпустили.

По данным властей, в результате никто из присутствующих не нуждался в медицинской помощи, все обошлись легким шоком. Лишь один ученик получил незначительное ранение, пишет CBC.

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В Ворзеле Киевской области табун лосей выскочил на дорогу. Одного сбила машина. У животного открытый перелом ноги.