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четверг, 11 июля 2019 01:21

Лондонский аэропорт приостановил полеты

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Лондонский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Гатвик приостановил все полеты. Фото: Главком

Второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик приостановил все полеты из-за "проблемы системы контроля воздушного трафика".

"Мы работаем с ANS, нашим поставщиком управления воздушным движением, чтобы исправить эту проблему как можно скорее", - сообщили в аэропорту.

"Мы приносим извинения и советуем пассажирам связаться со своей авиакомпанией или проверять на нашей странице последнюю информацию о рейсы", – добавили в аэропорту.

Сообщается, что проблема возникла в диспетчерской башне.

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Гатвик имеет наиболее загруженную взлетно-посадочную полосу в мире, с взлетом или посадкой каждые 80 секунд в часы пик.

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