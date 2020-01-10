Лондон готовит санкционный список, в который могут попасть россияне и ливийцы – СМИ

Под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, не исключено, что Саудовской Аравии. ФОТО: Pxfuel

Великобритания готовится запустить отдельный от Европейского Союза пакет санкций, в рамках которого сможет блокировать активы отдельных людей, подозреваемых в нарушении прав человека.

Об этом сообщила британская газета Financial Times, передает "Интерфакс-Украина".

Объявить о нем должны после выхода страны из состава ЕС, ведь тогда Лондон получит больше полномочий.

После объявления может быть перечень конкретных людей, к которым применят ограничительные меры.

Под первую волну санкций могут попасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, не исключено, что Саудовской Аравии.

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Глава британского МИД Доминик Рааб планирует применить для санкций закон Магнитского, позволяющий блокировать активы и въезд граждан, причастных к нарушению прав человека.

В августе 2019-го Великобритания поддержала введение санкций США против России за отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.