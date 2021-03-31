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среда, 31 марта 2021 23:39

Локдаун во Франции. Макрон обратился к нации

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Локдаун во Франции. Макрон обратился к нации
На всей территории Франции усилили карантин. Фото: Reuters

Во Франции на месяц усиливаются карантинные мероприятия.

Речь идет об ограничении передвижения граждан и закрытии школ, сказал президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации, сообщает Укринформ.

"Правила о повышенном уровне реагирования, которые сейчас действуют в 19 департаментах (с самой сложной эпидемической ситуацией - ред.), будут распространяться на всю территорию метрополии на четыре недели", - отметил Макрон.

В период с 3 апреля по 2 мая передвижения между регионами будет разрешено только по веским причинам. Гражданам разрешается отъезжать от дома без оформления специальных разрешений на расстояние до 10 км.

Кроме этого будут закрыты детские сады, школы, а также заведения общественного питания, ТРЦ, спортзалы, театры и кинотеатры.

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На всей территории страны сохранится комендантский час с 19:00 до 06:00.

Макрон напомнил, что во Франции с начала марта стремительно возросло количество суточных случаев заражения COVID-19, что обусловлено появлением новых штаммов коронавируса. Он также в очередной раз заверил, что все взрослые французы на добровольных началах получают прививки до конца лета.

За последние сутки во Франции обнаружено 30702 новых случаев коронавируса, умерли 337 человек. Всего с начала эпидемии - 4585385 и 95364 соответственно.

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