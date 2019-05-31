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пятница, 31 мая 2019 21:51

Ливни вызвали наводнения в Болгарии

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Ливни вызвали наводнения в Болгарии
Затопило Пловдив и Стара Загора. Фото: mkset.ru

Болгарские города Пловдив и Стара Загора затопило.

В течение получаса там выпало до 60 мм осадков, дождь и град, сообщают местные синоптики.

В пожарную охрану в Пловдиве поступило более 100 сигналов о наводнении. Залило подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий. На улицах вода блокировала дорожное движение. Спасателям пришлось эвакуировать посетителей крупного торгового центра.

В Старой Загоре буря повалила деревья, повредила линии электропередач. Там блокировано дорожное движение.

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Работа по ликвидации последствий разгула стихии продолжается. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы буря может повториться.

Сведений о пострадавших нет.

В западных областях Украины ожидаются грозы, местами град. На Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди, днем ​​на Правобережье порывы ветра 15-20 м / с, сообщили в Укргидрометцентре.

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