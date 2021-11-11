Литва стягивает к границе дополнительные силы

В помощь пограничникам придут полицейские. Фото: Reuters

Литовская полиция направила дополнительные силы на границу с Беларусью.

Полицейские должны помочь пограничникам с наплывом мигрантов. Точное количество полицейских не называют, сообщает BNS.

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу. И еще один момент - с целью осуществления мер, предусмотренных законом о ЧС", - сказал в среду генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

Направить дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве.

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"Сотрудников полиции направили с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона", - сказал Пожела.

Миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС резко обострился 8 ноября. В сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше не исключают полного закрытия границы с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.