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вторник, 01 сентября 2020 12:43

Литва согласилась впустить в страну 64 белоруса

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Литва согласилась впустить в страну 64 белоруса
Литва связи с последними событиями в Беларуси дала согласие на разрешение въехать уже 64 ее гражданам. Фото: dw.com

Литва в связи с последними событиями в Беларуси дала согласие на разрешение въехать 64 ее гражданам. Этой возможностью воспользовались более 20 человек.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене, - пишет BNS.

"На данный момент выдано 64 таких разрешения, однако не все граждане Беларуси ими воспользовались", - заявила Тамашунене.

Позже заместитель министра Божена Заборовская-Зданович уточнила, что в Литву уже приехали 21 из 64 белорусских граждан, и заявила, что после президентских выборов еще 11 попросили политического убежища в Литве.

Решение о "гуманитарном исключении", позволяющем гражданам Беларуси выехать в Литву в связи с событиями в стране, приняли в середине августа. После того как режим исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко начал жестко подавлять мирные протесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны НАТО включили Лукашенко и 29 белорусов в санкционный список

Латвия, Литва и Эстония объявили лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александра Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон грата.

В санкционный список внесли должностных лиц белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета, совета по безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.

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