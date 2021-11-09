Литва построила первые участки стены на границе с Беларусью

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Литва построила первые участки стальной стены на границе с Беларусью.

Сделала это из-за наплыва мигрантов, который устроил белорусский режим, сообщает "Голос Америки".

Заграждение из колючей проволоки строят также Польша и Латвия.

Литва устанавливает стальной забор высотой 3,4 м с заграждением из колючей проволоки высотой 0,6 м.

"Наверное, невозможно построить абсолютно непреодолимое препятствие. Поэтому думаю, что и этот барьер тоже можно преодолеть. Но это займет много времени и мы успеем отреагировать", - заявил глава пограничной охраны на юге Литвы Виргилиус Раугале.

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В стране выделили €152 млн на строительство 500 км стены до сентября следующего года.

В Литве правительство одобрило предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью. Окончательное решение должен принять Сейм.