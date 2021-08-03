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вторник, 03 августа 2021 10:59

Литва начала разворачивать на границе нелегалов из Беларуси

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Литва начала разворачивать на границе нелегалов из Беларуси
Сначала людей предупреждают о том, что они заходят на территорию другой страны. Фото: Reuters

Литовские пограничники в течение ночи завернули десятки мигрантов, пытавшихся попасть в страну с территории Беларуси.

Такую ситуацию наблюдали в Швянчениском, Шальчининкайском и Игналинском районах, сообщил заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс, передает LRT.

"Сначала людей предупреждают о том, что они заходят на территорию другой страны, но в случае дальнейших попыток пересечь границу пограничники могут применить силу. Лица, которые намеренно пытаются перейти линию границы в запрещенных местах, совершают преступление", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В понедельник она подписала приказ, который позволяет пограничникам заворачивать нелегалов и направлять в официальные пункты пропуска или дипломатические миссии. Приказ соответствует международному праву, поскольку является временным, а мигранты имеют возможность альтернативным способом обратиться за получением убежища. Ни один из незаконных мигрантов не получил убежища в Литве, ведь рассмотрение большинства заявок еще продолжается.

Среди прибывших мигрантов, в частности иракцев, растет количество желающих вернуться домой из-за того, что процедуры оказались длиннее, чем они ожидали. В то же время трудно судить, когда могут начаться первые возвращения в страны происхождения.

"Технически это непросто сделать. Ирак не соглашается на реадмиссию или принудительное возвращение, соглашения между ЕС и Ираком работают плохо", - добавил Абрамавичюс.

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Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Оперативным главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Билотайте. Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения, из которых уже заняли 500.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами к литовской границе.

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