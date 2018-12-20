Литва готовит жесткий закон для российских олигархов

Правительство Литвы намерено подготовить жесткий законопроект, касающийся российских предпринимателей и должностных лиц. Фото - День

Правительство Литвы намерено подготовить жесткий законопроект, касающийся российских предпринимателей и должностных лиц. Он создает правовые механизмы для замораживания средств россиян, находящихся под санкциями.

Ранее аналогичные механизмы предложили рассмотреть сейму Литвы оппозиционные консерваторы и либералы. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что цель проекта приветствуется. Однако он отметил, что правительство должно детально проанализировать, соответствует ли такой закон международной политике санкций.сообщает Delfi.

"Иными словами, мы очень поддерживаем цель, но не можем одобрить этот проект, поэтому предлагаем его не рассматривать. Мы предлагаем, чтобы правительство подготовило новый проект закона, и мы будем готовы это сделать", - заявил на заседании министр.

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Новая редакция закона О реализации экономических и других международных санкций дополнит так называемый закон Магнитского, по которому Литва может запретить въезд в страну иностранцам, которые связаны с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег и нарушениями прав человека.

Если поправки будут приняты, в Литве будут замораживать средства, хранящиеся в действующих в стране банках и другое финансовое имущество. А действующим в Литве лицам и компаниям будет запрещено торговать с лицами, находящимися в "черном списке".

19 декабря управления внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.