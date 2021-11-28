Литва думает о международном суде над Лукашенко

Обращение может быть как относительно самого Лукашенко, так и относительно режима. Фото: Reuters

Литва рассматривает возможность инициировать международный судебный процесс над самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, сообщает Delfi

Правительство Литвы оценивает возможность такого суда из-за обращения с мигрантами.

"Первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты. Рабочая группа даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше.

Мы говорим еще не об обращении, а об оценке возможности такого обращения", - рассказал Ландсбергис.

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Обращение может быть как относительно самого Лукашенко, так и относительно режима.

"Можно подать (в суд) на государство. Дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов", - сказал литовский министр.

9 ноября Литва ввела на части территории чрезвычайное положение из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Также литовские военные создали новую базу на границе. Страны ЕС обвиняют Минск, что специально свозит тысячи мигрантов и подталкивает их к незаконному пересечению границы с Польшей, Литвой и Латвией.