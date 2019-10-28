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понедельник, 28 октября 2019 15:10

Ликвидировали спикера Исламского государства

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Ликвидировали спикера Исламского государства
Его ликвидировали авиадуром. Фото: weserv.nl

США ликвидировали так называемого спикера террористической организации Исламское государство Абу Хассана аль-Мухаджира.

Он считался правой рукой убитого лидера ИД Абу Бакра аль-Багдади, сообщают Демократические силы Сирии.

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По имеющимся данным, аль-Мухаджира погиб в результате авиаудара в районе сирийского приграничного города Джараблус.

Террориста ликвидировали общим совместным рейдом американских военных и курдских подразделений. Он стал продолжением спецоперации против аль-Багдади.

27 октября стало известно, что США провели операцию по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади. Позже глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил гибель главаря ИД.

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