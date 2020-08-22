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суббота, 22 августа 2020 18:44

Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество

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Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество
Лихтенштейн подал официальную жалобу в Европейский суд по правам человека. Фото: Reuters

Альпийская государство Лихтенштейн начала судебный процесс по возвращению части земель, конфискованных Чехословакией в ее правящей семьи в конце Второй мировой войны.

Так, на этой неделе Лихтенштейн подал официальную жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив о "пренебрежение" Чешской Республикой вопросом возвращения почти полмиллиона акров земли и некоторых из величайших замков и дворцов Европы. Они были конфискованы в 1945 году. Об этом сообщает Financial Times.

"Для нас незаконное применение чехословацких декретов и последствия этого были нерешенным вопросом. Экспроприация без компенсации недопустима", - заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Еггенбергер.

Центральным вопросом является декрет, послевоенный чехословацкий правительство определило правящий дом Лихтенштейна и 38 других семей как "немецкие", и таким образом лишил их имущества и активов за нацистскую военную вину.

"Речь идет о землях, которые более чем в 10 раз превышают площадь нынешнего Княжества Лихтенштейн, а также о некоторых из крупнейших дворцов и аристократических резиденций Центральной Европы. В частности, речь идет о двух объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО: обширный неоготический Замок Леднице - дом семь" й Лихтенштейн течение более 700 лет - и барочный замок Валтице ", - говорится в сообщении

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Хотя спорные активы, ранее принадлежавшие правящему дому Лихтенштейна, являются наиболее ценными в этом деле, те, что связаны с 38 другими лицами, включают корпоративные холдинги и деловые интересы.

"Дело связано с фундаментальными вопросами суверенитета. Мы делаем это не только потому, что в этом замешан Княжий дом. Это касается всех 39 наших граждан. Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права", - отметила министр.

Мартин Смолек, заместитель министра иностранных дел Чехии, заявил, что его "страна предварительно считает, что это дело не должно рассматриваться ЕСПЧ, поскольку Страсбургский суд не занимается вопросами, относящимися к периоду до разработки Европейской конвенции по правам человека".

Смолеск и Еггенбергер выразили надежду, что данное дело не повредит их отношениям.

Как отмечается, дипломатические отношения между двумя странами официально установили только в 2009 году в результате длительного спора.

Европейская комиссия официально рекомендовала присоединения Хорватии к странам-членам Шенгенской зоны. Так, по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения выполнения необходимых условий для полного применения шенгенских правил и стандартов.

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