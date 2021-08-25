Лидеры "Большой семерки" договорились о "дорожной карте" сотрудничества с движением "Талибан"

G7 договорились о сотрудничестве с "Талибаном". Фото: Reuters

Лидеры страны "Большой семерки" согласовали план будущего сотрудничества с радикальным движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане.

G7 будет настаивать на продолжении эвакуации после 31 августа, сообщает Sky News.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в первую очередь, "Талибан" обязан гарантировать безопасность во время эвакуации афганцев и жителей других стран с территории Афганистана до 31 августа и после "красной линии", которую назначил представитель боевиков.

Великобритания уже эвакуировала 9 тысяч человек и, как отметил Джонсон, планирует вывести из Афганистана еще тысячи.

Также он пригрозил радикальному движению тем, что G7 имеет экономические, политические и дипломатические рычаги влияния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы казнят людей вне суда и вербуют в организации детей - ООН

Движение "Талибан" не позволит продолжать эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа, крайнего срока для вывоза граждан и вывода американских войск.