Лидеру Мьянмы придумали новые обвинения. К пользованию рацией прибавили стихийные бедствия

Лидера правящей партии Национальной лиги за демократию (НЛД) в Мьянме, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимал должность государственной советницы, задержали в результате военного переворота. Фото: glavcom.ua

В Мьянме военные, захватившие власть, выдвинули новые обвинения арестованной ранее лидеру страны Аун Сан Су Чжи. Она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий.

В чем конкретно она обвиняется, не сообщается. Ранее Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций. Об этом сообщает BBC.

По словам военных, арестованная лидер страны сейчас находится дома в безопасности.

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Между тем бригадный генерал Зау Мин Тун заявил, что военные не собираются долго удерживать власть. А планируют провести выборы и передать власть победившей партии. Когда это произойдет, генерал не уточнил.

При этом он утверждает, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре благодаря подтасовке результатов. Никаких доказательств не предоставил.

Мьянму за несколько дней до военного переворота посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Его встречал главнокомандующий армии Мин Аун Хлайн, который затем взял контроль над властью в стране. По мнению политических и бизнес-кругов Мьянмы, во время встречи Шойгу одобрил идею переворота и поддержал ее.