Лидер республиканцев поздравил демократа Байдена с победой

Республиканцы поздравили Байдена с победой. Фото: Reuters

Лидер большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл официально признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах и призвал своих коллег не возражать против результатов волеизъявления.

"Коллегия выборщиков сказала свое слово. Поэтому сегодня я хочу поздравить новоизбранного президента Джо Байдена", сообщает Reuters

Вместе со своими заместителями он призвал других республиканцев в Сенате не присоединяться к их однопартийцам в Палате представителей, которые могут возражать против результатов президентских выборов.

Речь идет про 6 января, когда Конгресс соберется для ратификации решения о результатах выборов.

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Напомним, кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосования Коллегии выборщиков, получив 302 голоса.