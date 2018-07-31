Лидер белорусской оппозиции прокомментировал инсульт Лукашенко

Николай Статкевич (в центре) во время одной из уличных акций. Фото belsat.eu

Возможный инсульт президента Беларуси Александра Лукашенко пока остается на уровне слухов.

Об этом заявил лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич, пишет ТСН.ua

По его словам, последний раз Лукашенко появлялся на национальном телевидении 3 дня назад, 28 июля. С тех пор наступило затишье, хотя обычно телеканалы, подконтрольные власти, ежедневно транслируют сюжеты о деяниях президента.

"Три дня его нет, но я не стал бы считать это чем-то экстраординарным. Посмотрим. Хотя вы понимаете, в стране персональной власти одного человека стабильность и устойчивость этой власти исключительно внешняя. И, конечно, если что-то действительно произойдет с Лукшенко, это мгновенно дестабилизирует ситуацию в стране", - отметил Статкевич.

Оппозиционный лидер также добавил, что в последнее время не наблюдал никаких событий или процессов, которые намекали бы на то, что что-то действительно произошло. В частности, меры безопасности в стране не усиливались. Силовики живут по привычному плану.

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Зато рядовые белорусы в соцсетях начали активно обсуждать возможный инсульт Лукашенко.

"Конечно, какая-то часть общества возбудилась. Большинство людей очень недовольны властью. Общество подавлено. У нас 8 спецслужб. Люди знают, что протесты жестоко подавляются. Поэтому им остается надеяться только на чудо. Таким они считают внезапную смерть ненавистной им человека. Они думают, что после этого все станет хорошо. Но это неправильно. Если мы сами не получим себе свободу и не будем защищать ее, то придет другой диктатор, который может оказаться даже хуже этого", - добавил Статкевич.

Уже не первый раз в СМИ появляется информация о болезни Лукашенко. В частности, в 2007 году, когда Лукашенко исчез с экранов белорусов на некоторое время, начали курсировать слухи о его инфаркте. Позже их опроверг сам Лукашенко. Тогда источником информации о возможной тяжелой болезни были белорусские оппозиционные издания. На этот раз информация об инсульте появилась 30 июля в российском источнике - телеграмм-канале "Незигарь". "Известно, что у Лукашенко III степень диабета. Между тем, в Минске говорят, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Визит в Гомель отменен", - говорится в сообщении телеграмм-канала. Белорусские СМИ проигнорировали это сообщение. Однако крупнейшее российское агентство ТАСС подлило масла, обратившись к пресс-секретарю президента Натальи Эйсмонт за комментарием. Она назвала это бредом. Поводом для слухов, вероятно, стало то, что президент Беларуси отказался от посещения ранее запланированных мероприятий. В частности, 27 июля Лукашенко должен открыть детскую областную больницу в Гомеле. Однако 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньминем. Согласно сообщениям белорусских СМИ, на видео президент выглядел бодрым и здоровым.