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пятница, 05 октября 2018 06:05

Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
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Миниатюрный пудель Тед ловит мяч в воздухе
Фото: thesun.co.uk
Этот очаровательный снимок пользователя @eclectic_street победил в категории "Семья"
Снимок катера, который нарезает круги, снятый с беспилотника пользователем @bam_persectives
Женщина с лицом, разукрашенным в синий, на параде Циннери в Брюсселе, Бельгия
Женщина на улице снята человеком под ником @deadbeat.disco. Снимок победил в категории "Мода"

Джорди Даррен Холл получил $ 6,5 тыс. за снимок миниатюрного пуделя Теда, который ловит мяч в воздухе. Такую премию ему присудило жюри конкурса Photobox Instagram Photography Awards в Лондоне.

В этом конкурсе отмечали лучшие фотографии, опубликованные в социальной сети Instagram за последний год, пишет The Sun.

Победители в категориях "семья", "спорт" и "путешествия" выиграли по $ 650. В один из дней 2018 году их фото становились мегапопулярными среди пользователей Instagram.

Среди победителей также фото женщины с синим лицом, которая принимала участие в параде Циннеке в Брюсселе, Бельгия, и корявая ветка дерева, снятая на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на острове Мадейра.

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Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018". Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу.

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