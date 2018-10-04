Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото

Фото: thesun.co.uk

Джорди Даррен Холл получил $ 6,5 тыс. за снимок миниатюрного пуделя Теда, который ловит мяч в воздухе. Такую премию ему присудило жюри конкурса Photobox Instagram Photography Awards в Лондоне.

В этом конкурсе отмечали лучшие фотографии, опубликованные в социальной сети Instagram за последний год, пишет The Sun.

Победители в категориях "семья", "спорт" и "путешествия" выиграли по $ 650. В один из дней 2018 году их фото становились мегапопулярными среди пользователей Instagram.

Среди победителей также фото женщины с синим лицом, которая принимала участие в параде Циннеке в Брюсселе, Бельгия, и корявая ветка дерева, снятая на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на острове Мадейра.

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Лондонский музей естественной истории показал снимки с конкурса "Фотограф дикой природы 2018". Имена победителей конкурса будут объявлены в Лондоне 16 октября. 100 лучших работ выставят в музее с октября 2018 года до лета 2019-го. Затем отправятся в тур по Великобритании и поедут за границу.