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понедельник, 16 августа 2021 18:41

Летающий мотоцикл успешно прошел тест-драйв

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Летающий мотоцикл успешно прошел тест-драйв
Speeder может появиться на рынке к 2023 году / Jetpack Aviation

Прошел успешный тест-драйв воздушного мотоцикла The Speeder. Он может быть выпущен для широкой публики в 2023 году.

Компания Jetpack Aviation, известная производством рюкзаков для полетов, заявила, что их прототип летающего мотоцикла с реактивным двигателем завершил первый полет. Об этом пишет Daily Star.

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Калифорнийская компания надеется выпустить две версии The Speeder. Программное обеспечение, на создание которого ушло полтора года, позволяет ему работать как обычный мотоцикл в воздухе и автоматически стабилизирует в полете.

"У нас может быть сверхлегкая версия, не требующая лицензии пилота, готовая в течение двух лет, и еще одна в течение полгода после этого", - сказал гендиректор Jetpack Aviation Дэвид Мэйман.

Сверхлегкая версия будет ограничена скоростью 97 км/год и временем полета 15 мин. Еще одна версия потребовала бы базовой лицензии пилота. Ее скорость будет примерно 400 км/год при времени полета около 35 мин. Speeder будет иметь восемь турбин, позволяющих 136 кг байку нести вдвое больший вес.

Версия Speeder 2.0 будет проходить более тщательные испытания этим летом, перед завершением строительства и началом финальной фазы. Jetpack Aviation также надеется в будущем предоставить коммерческие версии для военных и организаций общественной безопасности.

Летающие мотоциклы будут иметь съемные крылья для большей скорости, больше места для хранения раненых пассажиров и места для медицинского и противопожарного оборудования.

Компания Jetpack Aviation установила начальную цену на Speeder на уровне $381 тыс. и уже начала принимать предварительные заказы.

Автомобиль AirCar совершил первый испытательный полет между аэропортами словацких городов Нитра и Братислава. Полет длился 35 мин. Автомобилем управлял его создатель Стефан Кляй.

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