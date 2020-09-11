Лесбийским парам позволят регистрировать детей

Лесбийская пара с ребенком / Deutsche Welle

В немецком парламенте внесут изменения в закон. В семьях, где ребенка воспитывает пара лесбиянок, можно будет записывать, что у ребенка - две мамы. Ни одна из женщин не должна будет подавать заявление на усыновление общего ребенка, как сейчас. Семей мужчин это не коснется.

В изменениях в закон об отцовстве предлагают прописать, что у ребенка может быть две мамы - биологическая и ее партнерша. За нововведения должен проголосовать еще бундестаг. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Министр юстиции Кристин Ламбрехт объяснила, что благополучие ребенка должно быть превыше всего.

"Немецкое общество нуждается в законе, который отражает многообразие и включает однополые семьи. Дети лучше воспитываются в простых условиях. Закон должен отвечать на эти различные формы семейной жизни", - заявила министерка.

В гей-семьях второй мужчина все равно должен будет подавать заявление на усыновление общего ребенка, рядом с биологическим отцом.

"С уважением относимся к тому, что первое родительское место всегда должно бить зарезервировано за тем, кто родил ребенка. Это утверждение в законе - базовое требование. Поэтому для мужских пар единственный вариант - усыновление", - объяснила Ламбрехт.

Оппозиционный законодатель Катрин Геллинґ-Плагр обвинила Ламбрехт, что та действуе в угоду феминистическим группам, требующим изменений.

Параграф 1591 немецкого гражданского кодекса должен остаться неизменным: "Матерью ребенка является женщина, которая ее родила".

Предшественница Ламбрехт на посту министра юстиции, нынешний вице-президент Европарламента Катран Барли, тоже добивалась записать термин "сомать" для лесбийских семей.