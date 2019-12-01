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воскресенье, 01 декабря 2019 10:35

Леонардо Ди Каприо обвиняют в финансировании пожаров в Амазонии

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Леонардо Ди Каприо обвиняют в финансировании пожаров в Амазонии
Леонардо Ди Каприо отдал в защиту амазонских лесов $ 5 млн Фото: UkrMedia

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера и экоактивистов Леонардо Ди Каприо в финансировании пожаров в амазонских лесах.

"Этот Леонардо Ди Каприо хороший парень, правда? Особенно, когда дает деньги на то, чтобы Амазония пылала", - сказал Болсонару.

По словам актера, его организация не спонсировала ни одну из неприбыльных организаций, которые по данным следствия были причастны к пожарам в лесах.

"Во времена кризиса Амазонии я поддерживаю людей Бразилии, которые работают, чтобы сохранить свое естественное и культурное наследие. Они замечательные, трогательные и скромные примеры того, какое привлечения и страсть нужны для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем на кону, и я горд стоять рядом с их защитниками", - написал экоактивистов в своем Instagram.

Леонардо Ди Каприо отдал в защиту амазонских лесов от пожаров $ 5 млн после наибольший удар огня, который произошел в июле-августе 2019 года.

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