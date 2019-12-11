Лед в Гренландии начал таять в семь раз быстрее, чем в 90-е - исследование

Гренландия стала быстрее таять. Фото: РБК

Международная группа полярных исследователей установила, что скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз.

А к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Для определения скорости таяния Гренландии 89 ученых из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра.

Если в начале 1990-х годов таяние льда отвечало около 1 миллиметра роста уровня воды, то сейчас этот показатель составляет 7 миллиметров - то есть Гренландия сейчас тает в семь раз быстрее. Это означает, что к 2100 году только за талой воды с острова уровень Мирового океана поднимется на 7 сантиметров.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял о том, что США хочет купить Гренландию.