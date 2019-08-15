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четверг, 15 августа 2019 18:59

Лавров назвал условия возвращения Японии южнокурильских островов

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Лавров назвал условия возвращения Японии южнокурильских островов
В РФ требуют подписания мирного договора. Фото: Википедия

Россия назвала условия возвращения Японии южнокурильских островов.

"Москва готова передать Токио два южнокурильской острова - Хабомаи и Шикотан", - заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает "Эхо Москвы".

Лавров сказал, что это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор.

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Он сослался на декларацию 1956 года. Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Российский спецназ поставил флаг РФ над Южными Курилами. Флаг подняли на острове Кунашир. Фото выложили в Telegram-канале "Майор и генерал".

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