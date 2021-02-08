Латвия в год закрыла российский телеканал

Летом NEPLP обнаружила разжигания ненависти в программе "60 минут". Фото: pixabay

В Латвий Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил трансляцию канала "Россия РТР".

Остановка работы продлится год, об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - сказал он.

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Летом NEPLP обнаружила разжигания ненависти в программе "60 минут" на этом телеканале, и запустила процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения языка ненависти. В частности, Украину назвали террористическим государством, а ее пятого президента Петра Порошенко - террористом.

Во время разговора в эфире ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии не впервые. В января 2019 года ее запретили на три месяца.

На 5 лет наложили санкции на каналы "112-Украина", NewsOne, ZIK - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они предусматривают запрет пользования радиочастотами Украины и прекращение трансляции программ.