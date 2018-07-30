Латвия продвигает идею разделения ослабленной России

По словам Митрофанова, политики надеются на новый передел мира

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости разделить Россию на несколько частей. Так он озвучил тайные желания политиков не только в Латвии, но и в разных странах Европы.

Такое мнение высказал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов, передает RT.

"Кирштейнс - один из самых радикальных и националистически настроенных депутатов. Надо делать поправку на его личность. Но то, что у него на языке, у других на уме. Он откровенно высказал тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года ", - сказал Митрофанов.

По словам Митрофанова, политики надеются на новый передел мира.

"Это надежды многих в Восточной Европе. В условиях ослабления России и Беларуси удастся сделать то, что сделали с Украиной. Ликвидировать экономического конкурента, уничтожить промышленность и сделать колониальный придаток. В Литве в открытую говорят о Калининградской области, которую там называют "малая Литва " - сказал евродепутат.

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Россию надо раздробить на несколько частей. Об этом заявил депутат Латвии Александр Кирштейнс в Twitter. Это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы, отметил литовский политик.