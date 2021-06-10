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четверг, 10 июня 2021 13:41

Латвийский сейм выдаст своего депутата из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ

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Латвийский сейм выдаст своего депутата из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ
Яниса Адамсонс подозревают в шпионаже в пользу Росии.Фото: ves.lv.

Депутаты сейма Латвии решили выдать депутата Яниса Адамсонса от партии "Злагода" для задержания. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщил портал национального телерадиовещания LSM.

"За" проголосовали 69 депутатов, "против" - пятеро, еще четверо воздержались от голосования.

Перед этим комиссия латвийского сейма по мандатам, этике и заявлений рассмотрела ходатайство генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на розыск Адамсонса, обыск места жительства и работы депутата сейма, задержание, арест для осмотра предметов, изъятых в результате задержания и обыска за незаконный сбор информации с целью передачи иностранному государству, организации или службе внешней разведки непосредственно или через другое лицо.

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Выдача Адамсонса связана с подозрением в шпионаже в пользу России. Адамсонс работает в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Он не имеет доступа к государственной тайне, однако, предоставлял информацию о бюджете армии, закупки, а также после своего посещения восточной границы.

Адамсонс опровергал все обвинения.

В Польше задержали бывшего журналиста издания Wprost по имени Януш, по обвинению в шпионаже в пользу России.

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