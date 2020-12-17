Кускус попал в наследие ЮНЕСКО

Кускус / Getty Images

ООН добавила кускус в список мирового нематериального культурного наследия.

Соответствующий запрос подали в ООН Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис, для которых это традиционное блюдо берберской кухни. Об этом пишет The Independent.

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Кускус - еда, по меньшей мере, со времен Средневековья. То есть ей почти тысяча лет. Цель списка ЮНЕСКО - признание и защита ценных культурных традиций стран и регионов мира.

"Кускус присутствует на каждом социальном или культурном событии в регионе Магриба. Он одновременно простой и особый. Обычный, потому что его часто используют в семейном кругу. Особый, потому что объединяет и сплачивает в дружеских общинах людей, которые едят вместе", - говорится в совместной заявке 4 стран.

Хотя кускус выглядит, как будто крупа, технически это считается макаронами. Блюдо чаще всего готовят из твердых сортов пшеницы или ячменя, которые грубо измельчают с использованием жерновов, скатывают в маленькие шарики, смешивая с водой и готовят на пару. В блюда мягкий вкус. Его подают вместе с различным ароматным и пряным тушеным мясом и овощными гарнирами.