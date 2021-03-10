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среда, 10 марта 2021 18:28

Купил старую миску на распродаже за $35. Ее же цена - $500 тыс.

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Купил старую миску на распродаже за $35. Ее же цена - $500 тыс.
Китайская миска с росписью / Sotheby's

Американец купил старую китайскую миску на распродаже за $35. Оказалось, ее стоимость на аукционе примерно $500 тыс.

Миску с цветочным орнаментом мужчина купил на дворовой распродаже старых вещей в штате Коннектикут. Заинтригованный произведением, отнес ее в аукционный дом Sotheby's. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Согласно заявлению аукционного дома, миску признали исключительным произведением, относящимся к китайской династии Мин, 1368-1644 годы. Изделие изготовлено из фарфора, типичного для эпохи императора Юнлэ, 1403-1424 годы. Она относится к периоду 3-го императора династии Мин и должна была быть сделана на деньги двора того времени.

"Императорский двор нанимал специалистов для разработки дизайна и выбирал руководителей для наблюдений за организацией процесса, что приводило к абсолютному профессионализму в создании фарфора", - объяснили Sotheby's.

17 марта миску выставят на аукционе в Нью-Йорке в рамках 2 недель, посвященных Азии, Sotheby's проводит каждые 2 года.

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