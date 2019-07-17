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среда, 17 июля 2019 09:01

Крым - это Украина: сенат США принял резолюцию по Украине

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  Здание Капитолии, где проходит сенат США. Фото: Голос Америки
Здание Капитолии, где проходит сенат США. Фото: Голос Америки

Сенат США принял резолюцию, посвященную 5-й годовщине Революции достоинства и памяти Героев Небесной сотни.

"Сенат США единогласным решением принял резолюцию, посвященную 5-й годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни", - сообщили на странице посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

В резолюции отмечается, что сенат США:

приветствует прогресс, достигнутый украинской властью в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных сил Украины и их совместимости с критериями НАТО;.

поздравляет украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на пост главы государства;

ожидает проведения мирных, свободных и справедливых парламентских выборов в Украине;

подтверждает неизменную приверженность правительства США поддержке усилий украинской власти в восстановлении территориальной целостности государства, а также предоставлении дополнительных летальных и нелетальных видов безопасности помощи для укрепления обороноспособности Украины на земле, в море и воздухе;

подтверждает непризнание незаконных попыток РФ аннексировать Крым;

приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины как важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния;

осуждает продолжающуюся агрессию РФ против Украины и, в частности, нападение на корабли ВМС нашего государства в Керченском проливе как дерзкое нарушение международного права и двусторонних украинско-российских договоренностей, а также настоятельно призывает Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных судов как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года;

выражает поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

призывает США, их союзников и партнеров сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнения ею своих международных обязательств, в том числе по Будапештскому меморандуму и Минскими договоренностями;

называет газопровод "Северный поток-2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

считает, что укрепление демократии в Украине на протяжении последних 5-и лет, ярким примером чего стали недавние президентские выборы и мирный переход власти, должен служить положительным примером для других стран постсоветского пространства.

Сообщается, авторами резолюции были более 20-ти сенаторов от Республиканской и Демократической партий США.

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Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины.

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Дата
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