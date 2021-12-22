Крушение корабля с пассажирами: число погибших перевалило за 60

В результате крушения судна у северо-восточного побережья Мадагаскара погибли по меньшей мере 64 человека. Фото: pixabay.com

Количество погибших в катастрофе судна Francia со 130 нелегальными пассажирами на борту возросло до 64. Живыми нашли 50 человек.

Грузовой корабль затонул у северо-восточного побережья Мадагаскара, пишет Reuters.

"Техническая проблема повлияла на двигатель, и лодка затонула на рифе. Сейчас ведутся поиски 24 пропавших без вести пассажиров", - сообщило в среду местное управление морских и речных портов.

Судно Francia оставило город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго. Судно зарегистрировано как грузовое и не имело права перевозить пассажиров. Антанамбе не является официальным портом.

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Грузовое судно Francia со 130 нелегальными пассажирами на борту затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара 21 декабря. Предполагается, что корабль утонул из-за пробоины в корпусе.