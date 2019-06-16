Крупный пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка

Во Франции сгорело 250 000 литров коньяка. Фото: BFMTV

Во Франции сгорел винный погреб с 250 тыс. литрами коньяка.

Инцидент произошел в субботу, 15 июня, во французском департаменте Шаранта, которая является частью региона Коньяк, обошлось без жертв. Об этом сообщает BFMTV.

К тушению огня привлекли 70 пожарных.

"Огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 м2", - рассказал капитан Дэвид Барден с ведомственной пожарно-спасательной службы Шаранты.

"Нам удалось защитить соседней ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин", - добавил он.

Пожарным пришлось даже перерезать линию электропередачи 20 000 вольт недалеко от места пожара.

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Пожарные следили за местом происшествия и после ликвидации огня, ведь в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

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