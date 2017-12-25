Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый испытательный полет

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 китайского производства совершил первый испытательный полет в городе Чжухай.

Об этом сообщает издание "Синьхуа".

"Самолет-амфибия AG600 под кодовым названием "Куньлун" успешно поднялся в воздух из аэропорта гражданской авиации Цзиньвань. Первый полет длился примерно час", – говорится в сообщении.

Гидросамолет AG600 может быть задействован для тушения пожара и спасательной операции на море.

AG600 может перевозить 50 человек во время морских поисково-спасательных миссий, а также может забирать 12 метрических тонн воды в течение 20 секунд для тушения пожаров.

Он имеет максимальную дальность полета 4500 км и максимальную взлетную массу 53,5 тонны. Для взлета самолет может использовать обычные аэропорты, а также землю и море.